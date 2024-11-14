أكسيوس: محادثات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت جيدة

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ان محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جدا.

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وأضاف ان محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان.



وبين ان المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان.