أكسيوس: محادثات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت جيدة

وأضاف ان محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان.
وبين ان المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان.
كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي ان الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
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