الجمعة 2026-06-12 10:07 ص

أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا

أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا
أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا
 
الجمعة، 12-06-2026 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورًا دون فرض رسوم، وتخفيف العقوبات على إيران شرط امتثالها للالتزامات.اضافة اعلان


وأضاف "أكسيوس" أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك لبنان، كما تتضمن إطارًا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وبحسب "أكسيوس"، فإن إيران ستلتزم، بموجب مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، والعمل على حل أزمة اليورانيوم المخصب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

أسواق ومال الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

الذهب عالميا يتجه لخسارة أسبوعية تحت ضغط توقعات رفع الفائدة الأميركية

أسواق ومال الذهب عالميا يتجه لخسارة أسبوعية تحت ضغط توقعات رفع الفائدة الأميركية

البنك الدولي: نمو الاقتصاد الأردني يتصاعد تدريجياً رغم اضطرابات الإقليم

أخبار محلية البنك الدولي: نمو الاقتصاد الأردني يتصاعد تدريجياً رغم اضطرابات الإقليم

ترند كوريا الجنوبية تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب التشيك

إحالة خطة تمويل استيطانية جديدة إلى المجلس الأمني الإسرائيلي

فلسطين إحالة خطة تمويل استيطانية جديدة إلى المجلس الأمني الإسرائيلي

النشامى يرفعون وتيرة التحضيرات قبل الظهور الأول في كأس العالم 2026

أخبار محلية النشامى يرفعون وتيرة التحضيرات قبل الظهور الأول في كأس العالم 2026

تراجع النفط عالمياً بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران

أسواق ومال تراجع النفط عالمياً بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران

طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة

الطقس طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة



 
 






الأكثر مشاهدة

 