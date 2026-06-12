أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا

08:05 ص

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورًا دون فرض رسوم، وتخفيف العقوبات على إيران شرط امتثالها للالتزامات. اضافة اعلان





وأضاف "أكسيوس" أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك لبنان، كما تتضمن إطارًا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.



وبحسب "أكسيوس"، فإن إيران ستلتزم، بموجب مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، والعمل على حل أزمة اليورانيوم المخصب.









