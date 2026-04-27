الإثنين 2026-04-27 06:15 ص

أكسيوس: مقترح إيراني عبر وسطاء لفتح هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد
 
الإثنين، 27-04-2026 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤول أميركي ومصدران مطلعان بأن إيران، عبر وسطاء باكستانيين، قدمت للولايات المتحدة مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن تُرجأ المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، بحسب ما نقل موقع أكسيوس.اضافة اعلان


ووفق ما نقل أكسيوس فإن الطرح يهدف إلى كسر الجمود في المحادثات، لكنه قد يقلص أوراق الضغط لدى دونالد ترامب لدفع طهران إلى تقديم تنازلات نووية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث مسار المفاوضات، في وقت أكد فيه تمسكه بمواصلة الحصار البحري، معتبرا أنه قد يدفع إيران إلى التراجع.

ويأتي ذلك بعد جولة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في باكستان وسلطنة عُمان من دون تحقيق تقدم، فيما يركز المقترح على معالجة أزمة المضيق والحصار أولا، قبل الانتقال إلى الملف النووي.

ونقل أكسيوس عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، وإن الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن أي اتفاق يجب أن يخدم مصلحة الشعب الأميركي أولا.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأميركي يرى أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار ولن تبرم إلا اتفاقا يحقق مصالحها.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن المقترح الإيراني يهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية بشأن حجم التنازلات النووية المطلوبة.
 
 


