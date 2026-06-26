أكسيوس: من المتوقع الإعلان اليوم عن اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل

08:01 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي وآخر لبناني، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري، مبينا أنه سيتم توقيعه الجمعة. اضافة اعلان





وفي وقت سابق رجح مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون، الإعلان عن اتفاق إطاري بين الحكومتين، وفقا لأكسيوس.



وطالت الحرب لبنان في 2 آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.



ومنذ نيسان، انخرط لبنان في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب.



ومن المقرر أن تختتم الجولة الأخيرة من المفاوضات اليوم.



وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكّد رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، يرفضها الحزب.



وتمسّكت طهران بأن يشمل وقف الحرب كل الجبهات بما فيها لبنان.



ووقّع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.



ووقّع ترامب في 17 حزيران، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.









