أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية

وأضاف "المشاورات تعقد تزامنا مع انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح جميع "الأسرى" في غزة".
وبين ان "إسرائيل لم تعلن رسميا حتى الآن إذا ما كانت ملتزمة بإنذار ترامب".
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