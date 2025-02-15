أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية

الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس الأميركي ان نتنياهو سيعقد مساء مشاورة هاتفية مع الوزيرين كاتس وديرمر وفريق التفاوض ومسؤولي أمن بشأن "الأسرى".

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وأضاف "المشاورات تعقد تزامنا مع انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح جميع "الأسرى" في غزة".