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"أكسيوس" نقلا عن ترامب: نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 09:51 م

الوكيل الإخباري-  نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه، وإن اللقاء قد يعقد الأسبوع المقبل بعد عودة ترامب من قمة الناتو.

وقال ترامب في حديث لـ"أكسيوس"، يوم السبت: "نتعامل بشكل جيد جدا"، مضيفا أن نتنياهو "يعرف من هو الرئيس" في إشارة إلى نفسه.

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من جهة أخرى، قال مسؤولون إسرائيليون إنه لا يزال غير مؤكد عقد اللقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل.


وأوضح المسؤولون أنه لم تبدأ حتى الآن أي ترتيبات عملية لعقد الاجتماع، مشيرين إلى أن هناك شكوكا بشأن إمكانية انعقاده خلال الأسبوع المقبل.

 
 


gnews

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