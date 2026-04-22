أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: القيادة الإيرانية تشهد نقاشا داخليا بشأن كيفية المضي في المحادثات

وأضاف المسؤول أن أحد أسباب قرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار هو أن الوسطاء كانوا ينتظرون رد مجتبى خامنئي على الاقتراح الأخير وإصدار توجيهات واضحة لمفاوضيه.
وتوقع أن يقدم مجتبى خامنئي رده على العرض الأميركي الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين ينتظرون الضوء الأخضر منه.
وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.
أخبار متعلقة
-
الحرب في الشرق الأوسط تتسبب بارتفاع تكاليف المرور عبر قناة بنما
-
الجيش الأميركي يقول إن نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ سيبقى في كوريا الجنوبية
-
أكسيوس: ترامب يدرس تمديد إعفاء لتسهيل شحن النفط بالولايات المتحدة
-
لندن تستضيف محادثات عسكرية بشأن مضيق هرمز
-
الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
ترامب: مختبرات إيران النووية دمرت تدميرا شاملا
-
ترامب: إيران تدعي رغبتها في إغلاق هرمز فقط لأنني أفرض عليها حصارا تاما
-
روسيا مستعدة لاستئناف ضخ النفط لأوروبا عبر أنابيب "دروجبا"