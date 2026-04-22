الأربعاء 2026-04-22 07:54 ص

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: القيادة الإيرانية تشهد نقاشا داخليا بشأن كيفية المضي في المحادثات

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: القيادة الإيرانية تشهد نقاشا داخليا بشأن كيفية المضي في المحادثات
الأربعاء، 22-04-2026 05:54 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله، إن القيادة الإيرانية تشهد نقاشا داخليا مكثفا بشأن كيفية المضي قدما في المحادثات.


وأضاف المسؤول أن أحد أسباب قرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار هو أن الوسطاء كانوا ينتظرون رد مجتبى خامنئي على الاقتراح الأخير وإصدار توجيهات واضحة لمفاوضيه.

وتوقع أن يقدم مجتبى خامنئي رده على العرض الأميركي الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين ينتظرون الضوء الأخضر منه.

وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.
 
 


