أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول مضيق هرمز

وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت 11 تموز إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر.
-
أخبار متعلقة
-
تفجيرات اسرائيلية وقنابل حارقة في جنوب لبنان
-
غوتيريش يعزي بوفاة أمير قطر السابق
-
سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية
-
أداء صلاة الجنازة على الأمير حمد بحضور أمير دولة قطر وكبار المسؤولين
-
حكم غيابي بإعدام قائد قوات الدعم السريع في السودان
-
حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية
-
مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته
-
ترامب: مضيق هرمز مفتوح