أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- شنت الولايات المتحدة، الأحد، عدة ضربات على منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية، واستهدفت زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري بمواقع متفرقة حول مضيق هرمز، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي.

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وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.