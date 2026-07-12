الأحد 2026-07-12 09:48 م

أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول مضيق هرمز

لل
أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري- شنت الولايات المتحدة، الأحد، عدة ضربات على منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية، واستهدفت زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري بمواقع متفرقة حول مضيق هرمز، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي.

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وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.


وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت 11 تموز إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر.

 
 


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