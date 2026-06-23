الثلاثاء 2026-06-23 10:26 ص

"أكسيوس": واشنطن تشرعن النفوذ الإيراني في لبنان وتقيد حركة إسرائيل

عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من أن واشنطن "تشرعن" النفوذ الإيراني في لبنان وتقلص حرية العمل العسكري الإسرائيلي هناك، في ظل التفاهمات الجديدة التي تم التوصل إليها في سويسرا.

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وقالت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن هذه التفاهمات الجديدة قد تقوض الجهود التي استمرت شهورا من قبل كل من واشنطن وتل أبيب لإضعاف "حزب الله" والحد من النفوذ الإيراني في لبنان. كما يقلقون بشكل أكثر إلحاحا من احتمال مواجهة ردود فعل أمريكية رافضة في كل مرة يرغبون فيها بتنفيذ ضربة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من جنوب لبنان، في وقت لا يزال فيه تهديد "حزب الله" قائما.

 

تفاصيل مذكرة التفاهم والتداعيات على لبنان

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران على أن كلا البلدين وحلفاءهما سينهون جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك تلك الدائرة في لبنان، مع التزامهم بضمان السلامة الإقليمية والسيادة اللبنانية، والتي تعتبر إسرائيل أنها مهددة بفعل احتلالها المستمر لجنوب لبنان.

وشهدت الأيام التي تلت توقيع المذكرة عدة جولات من القتال، على الرغم من أن وقف إطلاق النار الأخير قد صمد منذ يوم السبت الماضي. وكانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز ومقاطعة محادثات سويسرا إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

 
 


gnews

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