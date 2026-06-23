"أكسيوس": واشنطن تشرعن النفوذ الإيراني في لبنان وتقيد حركة إسرائيل

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران على أن كلا البلدين وحلفاءهما سينهون جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك تلك الدائرة في لبنان، مع التزامهم بضمان السلامة الإقليمية والسيادة اللبنانية، والتي تعتبر إسرائيل أنها مهددة بفعل احتلالها المستمر لجنوب لبنان.
وشهدت الأيام التي تلت توقيع المذكرة عدة جولات من القتال، على الرغم من أن وقف إطلاق النار الأخير قد صمد منذ يوم السبت الماضي. وكانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز ومقاطعة محادثات سويسرا إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.
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