"أكسيوس": واشنطن تشرعن النفوذ الإيراني في لبنان وتقيد حركة إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من أن واشنطن "تشرعن" النفوذ الإيراني في لبنان وتقلص حرية العمل العسكري الإسرائيلي هناك، في ظل التفاهمات الجديدة التي تم التوصل إليها في سويسرا.

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وقالت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن هذه التفاهمات الجديدة قد تقوض الجهود التي استمرت شهورا من قبل كل من واشنطن وتل أبيب لإضعاف "حزب الله" والحد من النفوذ الإيراني في لبنان. كما يقلقون بشكل أكثر إلحاحا من احتمال مواجهة ردود فعل أمريكية رافضة في كل مرة يرغبون فيها بتنفيذ ضربة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من جنوب لبنان، في وقت لا يزال فيه تهديد "حزب الله" قائما.