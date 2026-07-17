أكسيوس: واشنطن تعتزم إرسال عشرات طائرات التزوّد بالوقود لإسرائيل تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أميركية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل عزمها إرسال عشرات الطائرات الإضافية المخصصة للتزوّد بالوقود جواً إلى إسرائيل، استعداداً لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

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وبحسب أكسيوس، فإن الخطوة تأتي في وقت يدرس فيه الرئيس ترامب خيارات عسكرية جديدة، عقب اجتماع عُقد الثلاثاء في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، شملت توسيع نطاق الضربات الأميركية لتتجاوز العمليات الحالية في محيط مضيق هرمز.



وقالت المصادر إن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف منشآت بنية تحتية إيرانية، مثل محطات الكهرباء، وتنفيذ هجمات إضافية على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على أعماق أكبر، إضافة إلى قصف موقع "بيك آكس ماونتن" الجبلي تحت الأرض، الذي يُشتبه بأنه منشأة يجري إنشاؤها.



وأضافت أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، إلا أنه يدرس تصعيد العمليات لإلحاق أضرار تدفع إيران إلى فتح مضيق هرمز وقبول المطالب الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي، مشيرة إلى أن قرار التصعيد قد يصدر خلال الأيام المقبلة.



ووفقاً للمصادر، نفذت القوات الأميركية الخميس ضربات ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز وعلى الساحل الجنوبي لإيران لليوم الخامس على التوالي، شملت قصف ما لا يقل عن سبعة جسور قرب مدينة بندر عباس، التي تُعد مركزاً لعمليات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.



وأضافت أن بندر عباس تمثل ممراً رئيسياً لنقل الذخائر والإمدادات والتعزيزات إلى مناطق أخرى في المضيق.



كما قالت المصادر إن إيران صعّدت هجماتها التي استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضاً استهداف قاعدة أميركية في سوريا، رغم انسحاب القوات الأميركية منها قبل عدة أشهر.



وبحسب المصادر، تمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 30 طائرة للتزوّد بالوقود في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وعدداً مماثلاً في مطار رامون جنوب إسرائيل، فيما تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية خلال الأيام المقبلة، ليعود عددها إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب.



وقالت المصادر الإسرائيلية إن الجيش الأميركي يفضل تشغيل طائرات التزوّد بالوقود من مطار بن غوريون، نظراً إلى أن قواعد جوية أخرى في المنطقة أكثر عرضة للهجمات الإيرانية وأقل أماناً للطائرات الأميركية.



ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله في خطاب ألقاه الثلاثاء: "إذا هاجمتمونا فلا تعولوا على أن يكون الرد كما كان في السابق، فهذا سيكون حدثاً مختلفاً وأكثر قوة."



وأشارت المصادر إلى أن زيادة عدد الطائرات الأميركية في مطار بن غوريون أثارت نقاشاً داخل إسرائيل، إذ قد يؤدي تشغيل مزيد منها إلى ازدحام المطار وإلغاء عدد كبير من الرحلات المدنية مع موسم السفر الصيفي، وهو ما قد يشكل تحدياً سياسياً لحكومة نتنياهو قبل الانتخابات.