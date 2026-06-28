أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع الثلاثاء

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة، تمهيدا لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز.

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وبحسب الموقع، أكد مسؤول أميركي رفيع ومسؤول أميركي آخر، إضافة إلى مصدر مطلع، أن الاجتماع سيعقد الثلاثاء، في وقت قال فيه المسؤول الأميركي: "قررنا وقف جميع الأنشطة الحركية"، في إشارة إلى الضربات العسكرية والهجمات.



وأشار "أكسيوس" إلى أن وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الحادي عشر، يواجه اختبارا صعبا بعد تجدد الضربات من الجانبين، وسط تباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز.



وأوضح الموقع أن مذكرة التفاهم تنص على التزام إيران ببذل أفضل ما في وسعها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية.



وأضاف أن مفاوضات الأسبوع الماضي في سويسرا، التي ترأس فيها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الوفد الأميركي، أسفرت عن اتفاق على إنشاء "خط ساخن" بين الجيش الأميركي والحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن هذا الخط لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت.



وذكر "أكسيوس" أن محادثات الثلاثاء كانت مقررة في الأصل في سويسرا لبحث البرنامج النووي الإيراني، غير أن التصعيد أدى إلى نقلها إلى الدوحة وإعادة تركيزها على ملف مضيق هرمز.