أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية

الوكيل الإخباري- قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة، إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما لم يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد.





وبحسب الموقع، فإن توقيع مذكرة التفاهم سيمثل أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطالب واشنطن المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني سيحتاج إلى مزيد من المفاوضات المكثفة.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى الثلاثاء، لكن الجانبين كانا لا يزالان بحاجة إلى موافقة القيادات العليا.



وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء لاحقا بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا.



كما أطلع المفاوضون الأميركيون ترامب على تفاصيل الاتفاق، إلا أنه لم يمنح موافقته فورا، حيث قال مسؤول أميركي للموقع إن الرئيس الأميركي أبلغ الوسطاء بأنه يريد "بضعة أيام للتفكير في الأمر".



ووفقا لـ"أكسيوس"، تنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز "غير مقيدة"، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.



وأضاف الموقع أن الحصار البحري الأميركي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري.



كما تتضمن المذكرة، بحسب المسؤولين الأميركيين، تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة الستين يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية.





