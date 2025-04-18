أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شدد الخميس، على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أنّه قاد "عمليات علنية وسرية" أدّت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني "لما يقرب من عقد".
وتعدّ هذه أول تصريحات تصدر عن نتنياهو بشأن البرنامج النووي الإيراني، منذ بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات مع طهران في محاولة لإبرام اتفاق نووي جديد.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان: "كما صرّح رئيس الوزراء مرارا، لن تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
وأضاف "قاد رئيس الوزراء عمليات علنية وسرية عديدة في المعركة ضد البرنامج النووي الإيراني، لولاها لكانت إيران اليوم تمتلك ترسانة نووية. وقد أخرت هذه العمليات البرنامج النووي الإيراني لما يقرب من عقد".
وكالات
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