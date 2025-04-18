أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

الوكيل الإخباري- قال مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس الجمعة، نقلا عن 3 مصادر إسرائيلية، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبيل المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت.

اضافة اعلان



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شدد الخميس، على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أنّه قاد "عمليات علنية وسرية" أدّت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني "لما يقرب من عقد".