"أكسيوس": وزير الدفاع الأمريكي يخطط لزيارة إسرائيل قبل رحلة ترامب للشرق الأوسط

ووفق الموقع الأمريكي ستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه، وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية انقساما حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، ومع استمرار الحرب في غزة والحملة العسكرية الأمريكية في اليمن.
وأضاف الموقع، أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيسافر بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى جولة ترامب الخليجية.
وسيزور ترامب أيضا قطر والإمارات العربية المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يزور إسرائيل حاليا، وفق ما أفاد الموقع.
ورفض مسؤول في البنتاغون التعليق على خطط سفر هيغسيث.
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