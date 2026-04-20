أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي (ميثوس بريفيو) التابعة لشركة (أنثروبيك) على ‌الرغم من تصنيف وزارة الدفاع (البنتاجون) الشركة رسميا على أنها تشكل خطرا على سلاسل التوريد.





ونقل أكسيوس عن مصادر قولها إن ميثوس بريفيو يُستخدم على نطاق أوسع داخل الوزارة.





