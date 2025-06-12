"أكسيوس": ويتكوف وعراقجي يجتمعان الأحد في مسقط

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي وزير خارجية إيران عباس عراقجي في مسقط الأحد المقبل، لمناقشة رد طهران على مقترح واشنطن بشأن الاتفاق النووي.



ووفقا لما صرح المسؤول الأمريكي لموقع "أكسيوس" فإن إيران لم تقدم ردها بعد على مقترح الاتفاق النووي الأمريكي الأخير، فيما يزداد احتمال انعقاد الجولة السادسة من المحادثات يوم الأحد المقبل في عُمان كما هو مخطط له.

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ومن المتوقع أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس على قرار يدين إيران لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وقد هددت إيران باتخاذ إجراءات لتصعيد برنامجها النووي ردا على ذلك.



يأتي ذلك، بينما أعلن ويتكوف في خطاب ألقاه في نيويورك أمس الأربعاء إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوترات الإقليمية.