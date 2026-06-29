"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يتوجهان اليوم إلى الدوحة

07:32 م

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. اضافة اعلان





وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة اليوم، حيث سيلتقيان الثلاثاء برئيس الوزراء القطري ومسؤولين آخرين لبحث الاتفاق مع إيران".



وأشار "أكسيوس" إلى أنه "من المنتظر أن تعقد الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء".





