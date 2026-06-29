"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يتوجهان اليوم إلى الدوحة

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة اليوم، حيث سيلتقيان الثلاثاء برئيس الوزراء القطري ومسؤولين آخرين لبحث الاتفاق مع إيران".
وأشار "أكسيوس" إلى أنه "من المنتظر أن تعقد الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء".
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