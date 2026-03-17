الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

أكسيوس: ويتكوف يقدم إفادة لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن إيران الثلاثاء

المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف
الثلاثاء، 17-03-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحرب على إيران في جلسة سرية بعد ظهر الثلاثاء.اضافة اعلان


وأضاف أكسيوس أن السناتور المنتمية للحزب الجمهوري جوني إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت عقد الجلسة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


