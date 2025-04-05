ألمانيا.. أنظمة الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز الخمسة ملايين

وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات أنه حتى أمس الجمعة تم تسجيل حوالي 5 ملايين و5 آلاف نظام طاقة شمسية.
ووصف الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية هذا الإنجاز بأنه "علامة فارقة في مسيرة التحول بمجال الطاقة".
وقال رئيس الاتحاد، كارستن كورنيش: "لا يحظى أي شكل آخر من أشكال توليد الكهرباء بهذه الشعبية الكبيرة بين السكان".
ووفقا للوكالة الاتحادية للشبكات، فإن غالبية هذه الأنظمة - بما يقدر 4.1 مليون نظام مثبتة على أسطح وواجهات ومبانٍ ومنشآت مماثلة.
وتحتل أنظمة الطاقة الشمسية على الشرفات المرتبة الثانية بعدد 870 ألف نظام. ومنذ بداية عام 2024 أُضيف إليها أكثر من نصف مليون منها.
ويوجد حاليا 19 ألف نظام مثبت على الأرض، بالإضافة إلى بعض الأنظمة في مواقف السيارات الكبيرة والمسطحات المائية.
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