ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

وقال بيربوك في تصريحات عقب لقائها بقائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع إنّه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، وفق رويترز .
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