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ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

دمشق
دمشق
الجمعة، 03-01-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على المضي قدما في العملية السياسية.

وقال بيربوك في تصريحات عقب لقائها بقائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع إنّه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، وفق رويترز .

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وبينت أنها أبلغت الشرع أن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة، مؤكدة أنّ هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا.

 
gnews

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