ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

الوكيل الإخباري- أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على المضي قدما في العملية السياسية.



وقال بيربوك في تصريحات عقب لقائها بقائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع إنّه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، وفق رويترز .

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