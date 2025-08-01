ألمانيا: الكارثة الإنسانية في غزة "تفوق الخيال"

12:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740540 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الألماني الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إلى السماح بـ"تحسن جوهري" لوضع السكان في قطاع غزة، حيث "الكارثة الإنسانية تفوق الخيال". اضافة اعلان





وقال يوهان فاديفول في القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الإسرائيليين: "في كل أنحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يوميًا، نساء ورجال وأطفال يُقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام. إنه وضع لا يُحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فورًا".



وأضاف أن إسرائيل مُعرضة لخطر العزلة، وإن ألمانيا تسعى جاهدًة لمنع ذلك، مؤكدًا: "يجب على إسرائيل دائمًا أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر مُعرض للخطر حاليًا في ظل هذه الظروف. إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا".