ألمانيا: الكارثة الإنسانية في غزة "تفوق الخيال"

وقال يوهان فاديفول في القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الإسرائيليين: "في كل أنحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يوميًا، نساء ورجال وأطفال يُقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام. إنه وضع لا يُحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فورًا".
وأضاف أن إسرائيل مُعرضة لخطر العزلة، وإن ألمانيا تسعى جاهدًة لمنع ذلك، مؤكدًا: "يجب على إسرائيل دائمًا أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر مُعرض للخطر حاليًا في ظل هذه الظروف. إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا".
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