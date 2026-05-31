الإثنين 2026-06-01 12:43 ص

ألمانيا: الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان يثير قلقا بالغا

المانيا
ألمانيا
 
الأحد، 31-05-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   عبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد، عن قلقه البالغ إزاء توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وقال الوزير في بيان "توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا" مضيفا أن "أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع المتوتر أصلا سوءا، وسيؤدي إلى موجات نزوح جديدة داخل لبنان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية سلطة البترا : لا موافقات لإقامة حفل فني في البترا بتاريخ 12 حزيران المقبل

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان يثير قلقا بالغا

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق

عربي ودولي الشرع لترامب: رفع ما تبقى من عقوبات ينعش الاقتصاد السوري

ل

أخبار محلية "سلطة العقبة": إطلاق برنامج "أمواج بلس" الذي يتضمن حفلات فنية كبرى قريبا

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية إربد: "شباب كلنا الأردن" تعلن عن دورة "الوظائف متناهية الصغر"

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيدان و 18 مصاباً في غزة

مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد

أخبار محلية مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد



 
 






الأكثر مشاهدة

 