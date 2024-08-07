ألمانيا.. انهيار جزئي في فندق والسلطات تكافح لإنقاذ المحاصرين

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن جزءاً من فندق في غرب ألمانيا انهار، ما أسفر عن مقتل شخص واحد ويُعتقد أن 8 آخرين محاصرون تحت الحطام.



وانهار أحد طابقي المبنى الذي كان يضم 14 شخصاً، والواقع في بلدة كرويف الصغيرة الواقعة على نهر موزيل، أمس الثلاثاء نحو الساعة 11 مساءً.



وقالت الشرطة إن 5 أشخاص تمكنوا من الخروج من المبنى دون أذى، لكن 9 آخرين حوصروا.



وأجلت السلطات 31 شخصاً من المنطقة المحيطة بالمبنى المتضرر على الفور. ولم يتضح على الفور سبب الانهيار.

RT