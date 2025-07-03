ألمانيا تحدّث أشهر غواصاتها الحربية

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Navy Recognition أن ألمانيا تعمل على مشروع لتحديث وتعديل غواصاتها العسكرية من فئة "Type 212A".



وجاء في منشور على الموقع:"وقعت شركة Thyssenkrupp Marine Systems الألمانية عقدا بقيمة 800 مليون يورو مع هيئة المشتريات التابعة للقوات المسلحة الألمانية، لتحديث ست غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Type 212A، في إطار برنامج سيستمر 10 سنوات".

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وتبعا للمنشور فإن التحديثات ستشمل إصلاحات وتعديلات لأنظمة الملاحة والقتال لأربع غواصات كدفعة أولى، وهدفها مواءمة الغواصات مع المعايير التكنولوجية الحديثة، للتوافق مع غواصات الديزل والكهرباء المستقبلية من فئة Type 212CD، والتي تطورها ألمانيا في إطار برنامج مشترك مع النرويج.



وأشار الموقع إلى أن هذه الاستثمارات المستمرة من ألمانيا في أسطولها من الغواصات تعكس إدراك برلين لأهمية القدرات القتالية تحت الماء كعنصر أساسي في القوة البحرية المعاصرة.



بدأ برنامج إنتاج غواصات Type 212A في أواخر تسعينيات القرن الماضي كمشروع مشترك بين ألمانيا وإيطاليا، وتسلم سلاح البحرية الألماني ست غواصات من هذا النوع بين عامي 2005 و2016.



وبفضل أنظمة الدفع المستقلة عن الهواء (القائمة على تقنية خلايا وقود الهيدروجين)، تستطيع غواصات Type 212A القيام بعمليات طويلة تحت الماء دون الحاجة إلى الصعود إلى السطح.



يبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 56.3 م، وعرضها 6.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1480 طنا، ويمكن لهذه الغواصات الغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل لمدة 30 يوما في كل مهمة دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، كما تتسلح كل غواصة بستة طوربيدات من عيار 533 ملم.