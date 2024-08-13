ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة لعام 2024

الوكيل الإخباري- سجلت ألمانيا، امس الاثنين، أعلى درجة حرارة لهذا العام ، وهي 35.7 درجة مئوية في بلدة "باد نوينار أرفايلر" جنوب وسط البلاد في ولاية "راينلاند بالاتينات".



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة المسجلة أمس، تفوقت على أعلى مستوى سنوي سابق تم تسجيله في 30 تموز الماضي، عندما تم تسجيل 35.4 درجة مئوية في "مولهايم" بولاية "بادن فورتمبرج".



كما جرى أمس تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في ألمانيا في "بادن فورتمبرج" في أولسباخ، حيث بلغت 35.6 درجة، وسجلت ثالث أعلى درجة حرارة في بلدة "أندرناخ"، جيث بلغت 35.4 درجة مئوية.