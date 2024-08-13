ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة لعام 2024

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة المسجلة أمس، تفوقت على أعلى مستوى سنوي سابق تم تسجيله في 30 تموز الماضي، عندما تم تسجيل 35.4 درجة مئوية في "مولهايم" بولاية "بادن فورتمبرج".
كما جرى أمس تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في ألمانيا في "بادن فورتمبرج" في أولسباخ، حيث بلغت 35.6 درجة، وسجلت ثالث أعلى درجة حرارة في بلدة "أندرناخ"، جيث بلغت 35.4 درجة مئوية.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، أن شهر حزيران الماضي كان الشهر الأشد حرارة على الإطلاق، ما يعزز سلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية التي قد تجعل عام 2024 العام الأشد حرارة على الإطلاق.
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