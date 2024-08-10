ألمانيا تسمح بتصدير أسلحة بقيمة 5.6 مليار يورو في النصف الأول من العام

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة DPA بأن سلطات ألمانيا أصدرت في النصف الأول من هذا العام تصاريح لتصدير أسلحة يبلغ مجموع قيمتها 5.6 مليار يورو.



وذكرت الوكالة أنها استنتجت ذلك من رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب بهذا الخصوص من عضو البوندستاغ سيفيم داجدلين (مجموعة "اتحاد سارة فاغنكنخت - من أجل العقلانية والعدالة" - BSW).



ونقلت الوكالة عن البرلمانية قولها: "قبل وقت قصير من الانتخابات الإقليمية في ألمانيا الشرقية (المقرر إجراؤها في سبتمبر في براندنبورغ وساكسونيا وتورينجيا)، تظهر الحكومة الفيدرالية مرة أخرى أولوياتها السياسية القاتلة من خلال السماح بتصدير كمية ضخمة قياسية من الأسلحة".



