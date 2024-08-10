ألمانيا تسمح بتصدير أسلحة بقيمة 5.6 مليار يورو في النصف الأول من العام

وذكرت الوكالة أنها استنتجت ذلك من رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب بهذا الخصوص من عضو البوندستاغ سيفيم داجدلين (مجموعة "اتحاد سارة فاغنكنخت - من أجل العقلانية والعدالة" - BSW).
ونقلت الوكالة عن البرلمانية قولها: "قبل وقت قصير من الانتخابات الإقليمية في ألمانيا الشرقية (المقرر إجراؤها في سبتمبر في براندنبورغ وساكسونيا وتورينجيا)، تظهر الحكومة الفيدرالية مرة أخرى أولوياتها السياسية القاتلة من خلال السماح بتصدير كمية ضخمة قياسية من الأسلحة".
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل هوكايدو في اليابان
-
أميركا تدمر زورقا ومسيرتين ومنصة صواريخ تابعة للحوثي
-
البرازيل: اللحظات الأولى لتحطم طائرة تقل 62 راكباً في مدينة سكنية
-
وفاة شقيقة رئيس مصري راحل
-
أول تعليق من الملك تشارلز على أعمال الشغب في بريطانيا
-
أميركا تفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على السلاح
-
مصرع 62 شخصا بتحطم طائرة ركاب في البرازيل
-
الحكومة اللبنانية: وقف العدوان على غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي