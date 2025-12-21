ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمواطني الدول الخمس الأكثر التي تشكّل الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء، وتوزعت التأشيرات بين مواطني هذه الدول الخمس كما يلي: الأتراك (14 ألفًا و907)، السوريون (13 ألفًا و148 تأشيرة)، والهنود (تسعة آلاف و286 تأشيرة)، ومواطنو كوسوفو (سبعة آلاف و143 تأشيرة)، وألبان (أربعة آلاف و426 تأشيرة).
وشكّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم ما يزيد قليلًا على ثلث الحالات (37 ألفًا و227 تأشيرة).
في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية في الفترة المشار إليها حوالي 3500 تأشيرة لمّ شمل الآباء مع أطفالهم.
أما الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، إذ تم إصدار 44 ألفًا و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، كما تم إصدار 16 ألفًا و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
سكاي نيوز
-
