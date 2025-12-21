الأحد 2025-12-21 11:41 م

ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025
ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025
الأحد، 21-12-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-  أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا في هذا العام أكثر من 100 ألف تأشيرة بغرض لمّ شمل العائلات، وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة. جاء ذلك وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية يوم الأحد.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمواطني الدول الخمس الأكثر التي تشكّل الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء، وتوزعت التأشيرات بين مواطني هذه الدول الخمس كما يلي: الأتراك (14 ألفًا و907)، السوريون (13 ألفًا و148 تأشيرة)، والهنود (تسعة آلاف و286 تأشيرة)، ومواطنو كوسوفو (سبعة آلاف و143 تأشيرة)، وألبان (أربعة آلاف و426 تأشيرة).

وشكّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم ما يزيد قليلًا على ثلث الحالات (37 ألفًا و227 تأشيرة).
في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية في الفترة المشار إليها حوالي 3500 تأشيرة لمّ شمل الآباء مع أطفالهم.

أما الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، إذ تم إصدار 44 ألفًا و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، كما تم إصدار 16 ألفًا و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

عربي ودولي ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

ل

أخبار محلية جامعات تنظم أنشطة لتمكين الشباب والهوية الثقافية

ماكرون يكشف عن مشروع حاملة طائرات نووية جديدة

عربي ودولي ماكرون يكشف عن مشروع حاملة طائرات نووية جديدة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

الطقس تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

ل

أخبار محلية 49 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية

غارتان إسرائيلية على ياطر في جنوب لبنان تسقط شهيدا وتصيب آخر

عربي ودولي غارتان إسرائيلية على ياطر في جنوب لبنان تسقط شهيدا وتصيب آخر

تعبيرية

أخبار محلية هل سيتم تطبيق "الفار" في الدوري الأردني قريباً ؟



 






الأكثر مشاهدة