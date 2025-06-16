ألمانيا تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن وسط استمرار الصراع

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، إنها سوف تنظم رحلات جوية لمواطني ألمانيا لمغادرة إسرائيل عبر الأردن، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

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