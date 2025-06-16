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ألمانيا تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن وسط استمرار الصراع

ألمانيا تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن وسط استمرار الصراع
علم ألمانيا
 
الإثنين، 16-06-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، إنها سوف تنظم رحلات جوية لمواطني ألمانيا لمغادرة إسرائيل عبر الأردن، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

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وقالت الوزارة إنه يجري تنظيم رحلات جوية مستأجرة من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت في غرب ألمانيا بعد الأربعاء، حيث أن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حاليا بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت أن الألمان الذين يسعون إلى مغادرة إسرائيل يجب عليهم تنظيم انتقالهم إلى الأردن بشكل مستقل.

وأشارت إلى أنه سيتم مشاركة المعلومات حول حجز المقاعد وتفاصيل أخرى للرحلة في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة التنمية ريم العبلي رادوفان، الاثنين، بأن برلين "تركز على الدبلوماسية لحل النزاع"، مضيفة أنها "قلقة للغاية من نشوب حريق في الشرق الأوسط".

وكانت الحكومة الألمانية قد قالت في وقت سابق إنها تناقش خيارات لإجلاء المواطنين الألمان من إسرائيل وسط تصاعد الصراع مع إيران.

 
gnews

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