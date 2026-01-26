ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أدى التساقط الكثيف للثلوج إلى اضطراب حركة المرور اليوم الاثنين في مناطق واسعة من ألمانيا.

وأفادت تقارير من ولايات بينها سكسونيا وبراندنبورغ وميكلنبورغ فوربومرن بارتفاع عدد الحوادث على الطرق في شمال شرق البلاد.

وفي برلين، اضطرت شركات النقل إلى إلغاء خدمات "الترام" بسبب تجمد خطوط الكهرباء العلوية، كما فُرضَت قيود على خدمات النقل العام في مناطق أخرى من العاصمة .