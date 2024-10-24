 
الخميس 2024-10-24 04:54 م
 

ألمانيا تعلن تقديم 103 ملايين دولار لدعم لبنان

جانب من الدمار إثر العدوان الإسرائيلي
جانب من الدمار في لبنان إثر العدوان الإسرائيلي
الخميس، 24-10-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري- تعهدت ألمانيا خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس بتقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها خلال مؤتمر دعم لبنان اليوم الخميس، إن ألمانيا تعهدت بتقديم 96 مليون يورو لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته.

وأشارت الوزارة إلى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني "للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان".

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وأعلن لبنان أنه يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شن إسرائيل هجوما واسع النطاق على "حزب الله" في 23 سبتمبر الماضي.

 

RT

 
gnews

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