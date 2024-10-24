ألمانيا تعلن تقديم 103 ملايين دولار لدعم لبنان

وقالت وزارة الخارجية في بيانها خلال مؤتمر دعم لبنان اليوم الخميس، إن ألمانيا تعهدت بتقديم 96 مليون يورو لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني "للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان".
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