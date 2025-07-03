الخميس 2025-07-03 09:34 ص
 

ألمانيا تعلن عن اتصالات مع سوريا لإعادة هذه الفئة من المهاجرين .. تفاصيل

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
 
الخميس، 03-07-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن اتصالات جارية بين الحكومة الألمانية والسلطات في دمشق حول "إعادة مجرمين سوريين إلى بلادهم".اضافة اعلان


وقال دوبرينت في تصريحات لمجلة "فوكس" الألمانية: "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم.

ولفت إلى أن سوريا لا تزال تُشكّل تحديًا قائمًا فيما يتعلق بعمليات الإعادة (اللاجئين) إلى الوطن.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، بدأت قبيل مغادرتها منصبها اتصالات مع الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا لإتاحة سبل لتنفيذ عمليات ترحيل إلى هناك مجددًا.

هذا، ولا تزال سوريا هي البلد الذي يأتي منه أغلب طالبي اللجوء في ألمانيا، ففي الربع الأول من العام 2025، وصل عدد السوريين الذين قدموا طلبات لأول مرة للحصول على الحماية في ألمانيا إلى 9861، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

روسيا اليوم
 
 
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