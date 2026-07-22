ألمانيا توافق على مشروع نووي تشارك فيه روسيا وفرنسا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب.

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