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ألمانيا توافق على مشروع نووي تشارك فيه روسيا وفرنسا

علم ألمانيا
ألمانيا
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب.

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وقالت وزارة البيئة في ولاية ساكسونيا السفلى وفي بيان إنها "قررت الموافقة" على المشروع المشترك المزمع لإنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة "روساتوم" الروسية وشركة تابعة لشركة "فراماتوم" الفرنسية.

 
 


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