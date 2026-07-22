ألمانيا توافق على مشروع نووي تشارك فيه روسيا وفرنسا

وقالت وزارة البيئة في ولاية ساكسونيا السفلى وفي بيان إنها "قررت الموافقة" على المشروع المشترك المزمع لإنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة "روساتوم" الروسية وشركة تابعة لشركة "فراماتوم" الفرنسية.
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