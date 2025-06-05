ألمانيا: دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

ودعا موقعو الرسالة إلى بذل جهود أكبر لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في القطاع، ومراجعة الحكومة الألمانية قرار تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقفه، كما عبروا عن قلقهم الشديد إزاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة، متهمين الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها في منع جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف واضح ضد الأساليب الحربية غير المتكافئة التي تنتهجها إسرائيل والتي يعتبرها العديد من خبراء القانون الدولي محل جدل، داعين إلى تمكين منظمات دولية مستقلة مثل الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بغزة دون عوائق.
ووفقا لمجلة "شبيغل" الألمانية اليوم الأربعاء، شارك في توقيع الرسالة 50 من الشخصيات المعروفة، بينهم الناشطة في مجال المناخ لويزا نواباور، وعالم الاجتماع هارالد فلتسر، والموسيقي ميشيل بارنبويم.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو يشكر الفيتو الأميركي
-
ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي
-
ليبيا.. المجلس الرئاسي يصدر قرارين جديدين
-
سوريا تعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون
-
ترامب يتحدث إلى بوتين ويحذّر من عدم وجود آفاق لسلام فوري في أوكرانيا
-
زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية
-
زيلينسكي يقترح هدنة لحين ترتيب لقاء مع بوتين
-
ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة