ألمانيا صدرت أسلحة لإسرائيل بنحو 8 ملايين دولار خلال أسابيع الحرب

الخميس، 16-04-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-    أظهرت بيانات حكومية أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6,6 مليون يورو (7,8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب على إيران، رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا.اضافة اعلان


وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير، عندما شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات من حزب "اليسار".

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166,95 مليون يورو خلال نحو أربعة أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل "معدات عسكرية أخرى".

وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.

ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وحتى خلال فترة القيود، تمت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10,44 مليون يورو، بحسب الوزارة.
 
 


طب وصحة أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

الطقس الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

طب وصحة رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

أخبار الشركات سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

الممثلة ستيفاني عطالله

فن ومشاهير الممثلة ستيفاني عطالله تُطمئن جمهورها: أنا بخير

أخبار محلية صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

أخبار محلية إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

أخبار الشركات زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان



 
 






