الخميس 2026-04-30 06:44 م

ألمانيا مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها

الخميس، 30-04-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة رسمية إلى الرباط الخميس، إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وأنها تنتظر "باطمئنان" قرارات واشنطن بهذا الصدد.

وجاء ذلك تعلقيا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء قال فيها إن واشنطن تعتزم خفض وجودها العسكري في ألمانيا، حيث يوجد نحو 35 ألف جندي أميركي، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا الأسبوع بشأن الحرب مع إيران.

 
 


