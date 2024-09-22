ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة

ووفقًا لتقييم أولي للشرطة، بلغ عدد المصابين 23، وأفادت فرق الإطفاء بنقل 14 مصابًا بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفيات في إيسن.
وحسب فرق الإطفاء، فإن إجمالي الذين تأثروا بالحادث الخطير بلغ حوالي 60. ووجهت الشرطة نداءً للشهود للتحقيق في ملابسات الحادث.
وأفادت التحقيقات الأولية للشرطة بتصادم السيارة وحافلة النقل المكوكية، التي كانت على متنها زوار لمهرجان أكتوبر فست الذي يقام في أرض مطار إيسن-مولهايم، عند تقاطع إشارات المرور.
وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن بعض المتأثرين بالحادث توجهوا إلى المهرجان قبل تحديد هوياتهم، أو توجهوا لاحقًا إلى مستشفى، مشيرة إلى أنه لهذا السبب أُطلق نداءٌ للشهود.
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