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ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 03:52 م

الوكيل الإخباري-   خلف تصادم بين حافلة وسيارة في مدينة إيسن غرب ألمانيا عددًا كبيرًا من المصابين.
ووفقًا لتقييم أولي للشرطة، بلغ عدد المصابين 23، وأفادت فرق الإطفاء بنقل 14 مصابًا بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفيات في إيسن.

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وحسب فرق الإطفاء، فإن إجمالي الذين تأثروا بالحادث الخطير بلغ حوالي 60. ووجهت الشرطة نداءً للشهود للتحقيق في ملابسات الحادث.


وأفادت التحقيقات الأولية للشرطة بتصادم السيارة وحافلة النقل المكوكية، التي كانت على متنها زوار لمهرجان أكتوبر فست الذي يقام في أرض مطار إيسن-مولهايم، عند تقاطع إشارات المرور.

 

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من المحتمل أن إحدى المركبتين تجاوزت التقاطع وإشارة المرور حمراء.


وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن بعض المتأثرين بالحادث توجهوا إلى المهرجان قبل تحديد هوياتهم، أو توجهوا لاحقًا إلى مستشفى، مشيرة إلى أنه لهذا السبب أُطلق نداءٌ للشهود.

 

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gnews

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