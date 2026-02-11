أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

08:12 ص

الوكيل الإخباري- فشل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في تمرير إجراء يمنع النواب من الطعن في تعريفات الرئيس دونالد ترامب على السلع الأجنبية حتى شهر يوليو المقبل. اضافة اعلان





ويُعد ذلك ضربةً لمحاولة الجمهوريين حماية سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب من أي تصويتٍ معارض في الفترة القريبة.



وكان المجلس قد صوّت، الثلاثاء، على قاعدة إجرائية تتضمن بندًا يمنع إجراء تصويتات في المجلس لاعتراض تعريفات ترامب حتى منتصف الصيف، إلا أن القاعدة سقطت بفارقٍ ضئيل بعد انضمام ثلاثة نواب جمهوريين، هم توماس ماسي، ودون بايكون، وكيفن كيلي، إلى صفوف المعترضين.



ومن المنتظر الآن أن يتحرك الديمقراطيون – بدعمٍ من بعض الجمهوريين المتحفظين على سياسات الرسوم – للدفع نحو عقد تصويتات تهدف إلى إلغاء أو تقييد تعريفات ترامب الجمركية على الواردات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

