الثلاثاء 2026-03-31 10:15 ص

أمريكا بعد قرار الكنيست بإعدام الأسرى: نحترم حق إسرائيل في تشريعاتها

الثلاثاء، 31-03-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الولايات المتحدة، الإثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة، بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب"، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.اضافة اعلان


وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية: "تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب"، مضيفًا: "نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي، الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تُعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.
وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن "قلقها العميق"، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر "بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية".

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص "يتسبب عمدًا في وفاة شخص آخر بقصد الإضرار بمستوطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.

كما جاء في النص: "على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها "عمل إرهابي".

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنًا إسرائيليًا، ولكن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تُطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.

سكاي نيوز 
 
 


