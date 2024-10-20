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أمريكا تخشى على سلامة موظفي سفارتها المحتجزين لدى "الحوثي"

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء
مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء
الأحد، 20-10-2024 03:34 م
الوكيل الإخباري-أعربت السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، عن خشيتها على سلامة موظفيها المعتقلين لدى جماعة “الحوثي” منذ 3 سنوات.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الأمريكية لدى اليمن، نشرته عبر حسابها في منصة “إكس”.

وعلى فترات متفرقة منذ عام 2021، أعلنت الجماعة اعتقالها عددا من موظفي بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية بتهمة “التجسس”، كان آخرها في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وبثت مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها “اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس”، دون تحديد هوياتهم.

وقال بيان السفارة الأمريكية: “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن احتجز الحوثيون موظفين محليين تابعين لسفارة الولايات المتحدة في صنعاء بشكل غير قانوني”.

وأضاف: “قد يواجه العديد من زملائنا اليمنيين المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة”.

وتابع البيان: “نحن نخشى على سلامتهم، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وجميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية”.



وكالات
 
gnews

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