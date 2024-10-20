أمريكا تخشى على سلامة موظفي سفارتها المحتجزين لدى "الحوثي"

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الأمريكية لدى اليمن، نشرته عبر حسابها في منصة “إكس”.
وعلى فترات متفرقة منذ عام 2021، أعلنت الجماعة اعتقالها عددا من موظفي بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية بتهمة “التجسس”، كان آخرها في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وبثت مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها “اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس”، دون تحديد هوياتهم.
وقال بيان السفارة الأمريكية: “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن احتجز الحوثيون موظفين محليين تابعين لسفارة الولايات المتحدة في صنعاء بشكل غير قانوني”.
وأضاف: “قد يواجه العديد من زملائنا اليمنيين المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة”.
وتابع البيان: “نحن نخشى على سلامتهم، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وجميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية”.
لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن احتجز الحوثيون موظفين محليين تابعين لسفارة الولايات المتحدة في صنعاء بشكل غير قانوني. وقد يواجه العديد من زملائنا اليمنيين المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة. نحن نخشى على سلامتهم، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وجميع موظفي الأمم المتحدة… https://t.co/PsavOoAx1c— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) October 20, 2024
وكالات
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