الثلاثاء 2026-06-30 04:23 ص

أمريكا .. ترامب يطالب بخفض أسعار الوقود فورا ويتوعد المخالفين

أمريكا .. ترامب يطالب بخفض أسعار الوقود فورا ويتوعد المخالفين
أمريكا .. ترامب يطالب بخفض أسعار الوقود فورا ويتوعد المخالفين
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:22 ص
الوكيل الإخباري-   طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات بيع الوقود بخفض أسعار البنزين "فورا"، معتبرا أن الأسعار الحالية لا تعكس تراجع أسعار النفط العالمية، ولوح باتخاذ إجراءات ضد من يواصل رفع الأسعار بصورة غير مبررة.اضافة اعلان


وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن أسعار النفط انخفضت إلى نحو 68 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن تواصل التراجع، داعيا محطات بيع الوقود إلى الاستجابة سريعا وخفض الأسعار "لصالح الشعب الأميركي".

وأضاف: "لن يكون هناك استغلال للأسعار، فهذا غير قانوني تماما"، محذرا من أن عدم استجابة الشركات سيقود إلى "مشكلات كبيرة".

 ودعا ترامب إلى استهداف سعر يبلغ نحو 2.50 دولار للجالون، كما انتقد الضرائب المفروضة على الوقود في ولاية كاليفورنيا، معتبرا أنها أصبحت مرتفعة إلى درجة قد تتجاوز قيمة الوقود نفسه.

وقال إن سكان كاليفورنيا "يتعرضون للاستغلال بسبب هذه الضرائب وسياسات حكومتهم"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تقبل بذلك".
 
 


gnews

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