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أمريكا ترد على تصريح مدرب إيران بشأن تعرضهم "للاضطهاد" بالمونديال

وطُلب من البعثة الإيرانية مغادرة مدينة لوس أنجلوس فورا عقب التعادل مع نيوزيلندا (2-2) يوم الاثنين الماضي، في المباراة الافتتاحية ضمن مونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ووف
ارشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:58 م

الوكيل الإخباري-   ردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على تصريحات مدرب إيران أمير قالينوي، بشأن المعاملة التي يتلقاها منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

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وطُلب من البعثة الإيرانية مغادرة مدينة لوس أنجلوس فورا عقب التعادل مع نيوزيلندا (2-2) يوم الاثنين الماضي، في المباراة الافتتاحية ضمن مونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن مغادرة منتخب إيران السريعة لمدينة لوس أنجلوس بعد المباراة، هي الخطة الموضوعة منذ البداية.

وأبدى مدرب ولاعبو منتخب إيران أعربوا عن استيائهم الشديد من اضطرارهم للعودة إلى معسكرهم التدريبي في مدينة تيخوانا بالمكسيك في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، عقب تعادلهم بهدفين لمثلهما مع منتخب نيوزيلندا.

وقال المدير الفني لمنتخب إيران، أمير قالينوي، إن فريقه كان يتوقع قضاء الليلة في مدينة كاليفورنيا قبل العودة إلى مدينة تيخوانا، لكن طُلب منه ركوب الطائرة فور انتهاء المباراة.

وأضاف: "لم يمنحونا حتى وقتا للراحة، بعد المباراة، قالوا لنا: عليكم المغادرة فورا، من المهم جدا بالنسبة لنا أن نحظى بوقت للراحة، لكن طُلب منا ركوب الطائرة والعودة إلى معسكرنا في تيخوانا، وهذا الأمر يقلقنا بشدة".

وصرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لشبكة (CNN) بأن الإيرانيين وافقوا على تلك الشروط.

وهذا هو أحدث سجال بين إيران والولايات المتحدة بشأن كأس العالم، حيث أن النزاع المسلح المستمر منذ أشهر بين البلدين يعقد فعاليات هذا الحدث الرياضي الصيفي الضخم.

في حين يتوقع توقيع اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء النزاع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يواجه منتخب إيران وضعا غير مسبوق يتمثل في المشاركة في المونديال داخل دولة تخوض معها حربا.

وصعب ذلك استعدادات الفريق للبطولة، بما في ذلك نقل معسكر التدريب في اللحظات الأخيرة من مدينة توكسون- أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا في المكسيك.

 
 


gnews

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عربي ودولي أمريكا ترد على تصريح مدرب إيران بشأن تعرضهم "للاضطهاد" بالمونديال

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