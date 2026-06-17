أمريكا ترد على تصريح مدرب إيران بشأن تعرضهم "للاضطهاد" بالمونديال

الوكيل الإخباري- ردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على تصريحات مدرب إيران أمير قالينوي، بشأن المعاملة التي يتلقاها منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

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