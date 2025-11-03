الإثنين 2025-11-03 08:37 م
 

أمريكا تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف ولاية ميشيجن

الإثنين، 03-11-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-  كشفت وزيرة العدل الأمريكية عن إحباط مخطط "إرهابي" لتنظيم داعش كان مقررًا تنفيذه في ولاية ميشيجن، وقالت في بيان: "المخطط الإرهابي في ميشيغن يتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأمريكية".اضافة اعلان


وبحسب شبكة فوكس نيوز، تم توجيه اتهامات لرجلين من ولاية ميشيجن في هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش تم إحباطه، وكان من المفترض أن يتضمن مذبحة في إحدى ضواحي ديترويت في عيد الهالوين، وفقًا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت الشبكة الأمريكية: "بأن المتهمان بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي بدافع إرهابي، أُطلق عليها اسم 'اليقطين'، وفقًا لوثائق المحكمة. ووُجهت إليهما تهم استلام ونقل ومحاولة استلام ونقل أسلحة نارية، مع علمهما بوجود سبب معقول للاعتقاد بأنها ستُستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية".

وتدرب المتهم الأول على إطلاق النار في ميدان رماية أمريكي عدة مرات، بما في ذلك مع المتهم الثاني، المشتبه به القاصر الذي يشار إليه باسم "الشخص 1" وتحت الاسم المستعار "أثري"، ومرة واحدة مع "المتآمر المشارك 4" الذي لم يتم الكشف عن هويته، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وتأتي الاتهامات بعد أن زعم محامي أحد المشتبه بهم، الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة، لوكالة أسوشيتد برس أنه لم تكن هناك أي مؤامرة وأنه لا يتوقع توجيه اتهامات.

وفي إحدى المحادثات التي اعترضتها جهات إنفاذ القانون، وفقًا لإفادة خطية، أصر المشتبه به القاصر على أن الهجوم يجب أن يتم في عيد الهالوين وليس في تاريخ لاحق.

اليوم السابع 
 
 
gnews

