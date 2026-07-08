أمريكا تعلن بدء ضربات على إيران .. وانفجارات تهز جنوب البلاد

وفي السياق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم، بينما ذكر التلفزيون الإيراني أن سبعة انفجارات سُمعت في محيط قرية طاهروي التابعة لمدينة سيريك جنوب إيران، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
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