أمريكا تعلن بدء ضربات على إيران .. وانفجارات تهز جنوب البلاد

12:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الأربعاء، بدء تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، في تصعيد جديد للتوترات بالمنطقة، بالتزامن مع تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المواقع جنوبي البلاد. اضافة اعلان





وفي السياق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم، بينما ذكر التلفزيون الإيراني أن سبعة انفجارات سُمعت في محيط قرية طاهروي التابعة لمدينة سيريك جنوب إيران، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.









