أمريكا تلوح بالقوة وتنشر مقاتلة جديدة في أجواء الشرق الأوسط

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية في حسابها على منصة "إكس": "تعمل طائرة "إيه-10 ثاندربولت 2" التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)".
وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة سترسل 3 أسراب إضافية من المقاتلات والطائرات الهجومية، تتكون من مقاتلات "إف-16" و"إف-15إي" و"إيه-10 ثاندربولت 2".
وفي مساء يوم أمس السبت أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اعتبر في حديث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن رد إيران على الضربة الإسرائيلية (ليلة السبت) سيكون "خطأ".
وأضاف بيان البنتاغون: "وزير الدفاع أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لحماية قواتها ومواقعها وشركائها في المنطقة، وعازمة على عدم السماح لأي واحد بأن يستغل التوتر أو يوسع رقعة النزاع".
روسيا اليوم
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