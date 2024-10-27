 
الأحد 2024-10-27 09:32 ص
 

أمريكا تلوح بالقوة وتنشر مقاتلة جديدة في أجواء الشرق الأوسط

المقاتلة الأمريكية CENTCOM
المقاتلة الأمريكية CENTCOM
الأحد، 27-10-2024 08:31 ص
الوكيل الإخباري-  نشرت القوات الأمريكية صورة للمقاتلة من طراز "إيه-10 ثاندربولت 2" ، مشيرة إلى أنها تعمل في منطقة القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".اضافة اعلان


وكتبت  القيادة المركزية الأمريكية في حسابها على منصة "إكس": "تعمل طائرة "إيه-10 ثاندربولت 2" التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)".

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة سترسل 3 أسراب إضافية من المقاتلات والطائرات الهجومية، تتكون من مقاتلات "إف-16" و"إف-15إي" و"إيه-10 ثاندربولت 2".

وفي مساء يوم أمس السبت أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اعتبر في حديث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن رد إيران على الضربة الإسرائيلية (ليلة السبت) سيكون "خطأ".

وأضاف بيان البنتاغون: "وزير الدفاع أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لحماية قواتها ومواقعها وشركائها في المنطقة، وعازمة على عدم السماح لأي واحد بأن يستغل التوتر أو يوسع رقعة النزاع".

روسيا اليوم
 
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