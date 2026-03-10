أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة

ويأتي التحذير في خضم تصعيد متسارع، وقصف إسرائيلي للبنان وعمليات عسكرية برية إسرائيلية تمهيدا للتوغل في جنوب لبنان.
