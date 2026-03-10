الثلاثاء 2026-03-10 11:01 ص

أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة

ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في لبنان بالأخذ في الاعتبار ضرورة مغادرته.اضافة اعلان


ويأتي التحذير في خضم تصعيد متسارع، وقصف إسرائيلي للبنان وعمليات عسكرية برية إسرائيلية تمهيدا للتوغل في جنوب لبنان.
 
 


