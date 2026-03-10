أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة

08:56 ص

الوكيل الإخباري- نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في لبنان بالأخذ في الاعتبار ضرورة مغادرته.





ويأتي التحذير في خضم تصعيد متسارع، وقصف إسرائيلي للبنان وعمليات عسكرية برية إسرائيلية تمهيدا للتوغل في جنوب لبنان.





