أمريكا .. مخاوف متزايدة بعد ظهور جديد للدودة الحلزونية "آكلة اللحوم"

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت الوزارة أن الدودة رُصدت في عجل يبلغ من العمر شهراً، على بعد نحو 9 كيلومترات من موقع رصد الحالة الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويسابق المسؤولون الاتحاديون الزمن في تكساس، في أعقاب رصد أول حالة إصابة في مزرعة أميركية منذ عقود بالدودة الحلزونية، وهي طفيلي آكل للحم، بعد تسجيل أول إصابة في عجل هذا الأسبوع.
والديدان الحلزونية هي يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوات الدم الحار.
وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من اليرقات أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق المضيف إذا لم يتم علاجه.
ويشكل اكتشاف الإصابتين في ولاية تكساس ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة، الذين كانوا يتخوفون من تفشي آفة "الدودة الحلزونية للعالم الجديد" أمريكياً، مع اتساع انتشار الآفة شمالاً عبر المكسيك خلال العام الماضي.
وسارعت وزارة الزراعة ومسؤولو الولاية إلى وقف نقل الحيوانات في منطقة تمتد 20 كيلومتراً حول موقع الحالة، واتخذوا تدابير أخرى لمنع انتشار الطفيلي.
وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز للصحفيين، الخميس: "إذا تعاوننا جميعاً واتبعنا إرشادات العلاج وتقييد الحركة هذه، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد بأن هذا الظهور سيؤدي إلى أي نوع من استقرار الآفة على جانبنا من الحدود".
وأبلغت رولينز المشرعين الأميركيين في وقت سابق أن وزارة الزراعة تعتقد أنها قادرة على احتواء الوضع بعد رصد أول حالة، وهي الأولى في تكساس منذ عام 1966.
وأكدت أن الدودة الحلزونية لا تشكل تهديداً لسلامة الأغذية.
ويخشى المتعاملون من أن يؤدي أي اتساع للإصابات إلى مزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية بالولايات المتحدة، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 75 عاماً، أو إلى إضعاف طلب المستهلكين الأميركيين على لحوم الأبقار.
ويمكن أن يهدد رصد الحالتين صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي قد تواجه خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار في حال انتشار الآفة.
وتم القضاء على الدودة الحلزونية في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي، عندما بدأ الباحثون إطلاق أعداد هائلة من ذكور الذباب بعد تعقيمها.
وعند تزاوجها مع الإناث البرية، تنتج الإناث بيضاً غير مخصب، أي لا يفقس.
سكاي نيوز
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