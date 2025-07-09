أمريكا.. مقتل عائلة من 4 أفراد في تحطم طائرة بكارولينا الشمالية

الوكيل الإخباري- لقيت عائلة من كارولينا الشمالية مكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان، حتفها عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة أثناء عودتهم من فلوريدا يوم الاثنين.

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