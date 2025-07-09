الأربعاء 2025-07-09 03:56 ص
 

أمريكا.. مقتل عائلة من 4 أفراد في تحطم طائرة بكارولينا الشمالية

علم الولايات المتحدة الامريكية
علم الولايات المتحدة الامريكية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:38 ص

الوكيل الإخباري-   لقيت عائلة من كارولينا الشمالية مكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان، حتفها عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة أثناء عودتهم من فلوريدا يوم الاثنين.

اضافة اعلان

 

وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن من المتوقع وصول محقق تابع لها إلى موقع تحطم الطائرة التي سقطت الاثنين، والذي يقع في حقل بالقرب من بعض الأشجار شمال شرق سانفورد، بكارولينا الشمالية.

وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة بالولاية إن القتلى هم ترافيس وكانداس بوكانان، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاما، أوبري بوكانان، 10 أعوام؛ ووكر بوكانان، 9 أعوام. وتوفي ثلاثة من أصل الأربعة في مكان الحادث، بينما أعلن عن وفاة الرابع في المستشفى، حسبما ذكرت إدارة الدوريات في بيان صحفي.

ولم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة من طراز "سيروس إس آر 22 تي"، والذي قال مسؤول في المجلس الوطني لسلامة النقل إنه حدث بعد الساعة 1:30 ظهرا بوقت قصير تحت ظروف غير معروفة حاليا. وقالت الوكالة إنه سيجري نقل الطائرة إلى منشأة لمزيد من التقييم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الامريكية

عربي ودولي أمريكا.. مقتل عائلة من 4 أفراد في تحطم طائرة بكارولينا الشمالية

مجموعة من الخضروات والفواكه

منوعات قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات

ترامب

عربي ودولي ترامب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء

تعبيرية

طب وصحة هدف علاجي جديد لسرطان عدواني يصيب العين

مركز التجمعات الرئيسي في مخيم ميستيك في تكساس

عربي ودولي أكثر من 160 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد فيضانات تكساس

كورسك

عربي ودولي مقتل 3 ‬في هجوم أوكراني على شاطئ بكورسك الروسية

غزة

فلسطين قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في غزة

ترامب‭:‬ سنفرض رسوما 50% على واردات النحاس

عربي ودولي ترامب‭:‬ سنفرض رسوما 50% على واردات النحاس



 
 





الأكثر مشاهدة