أمريكا.. مقتل عائلة من 4 أفراد في تحطم طائرة بكارولينا الشمالية

وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة بالولاية إن القتلى هم ترافيس وكانداس بوكانان، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاما، أوبري بوكانان، 10 أعوام؛ ووكر بوكانان، 9 أعوام. وتوفي ثلاثة من أصل الأربعة في مكان الحادث، بينما أعلن عن وفاة الرابع في المستشفى، حسبما ذكرت إدارة الدوريات في بيان صحفي.
ولم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة من طراز "سيروس إس آر 22 تي"، والذي قال مسؤول في المجلس الوطني لسلامة النقل إنه حدث بعد الساعة 1:30 ظهرا بوقت قصير تحت ظروف غير معروفة حاليا. وقالت الوكالة إنه سيجري نقل الطائرة إلى منشأة لمزيد من التقييم.
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