أمريكا .. مكافأة 50 ألف دولار للعثور على منفذ هجوم جامعة براون
الأربعاء، 17-12-2025 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء، تخصيص مكافأة مالية بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تسهل العثور على منفذ هجوم جامعة براون.اضافة اعلان


ونشر المكتب، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، بيانًا بشأن المكافأة، مرفقًا بصورة ومقطع فيديو جديد لمنفذ الهجوم.

والاثنين، نشر المحققون المكلفون بالعثور على منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين يوم السبت، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمشتبه به قبل الحادثة وبعدها.

