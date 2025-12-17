أمريكا .. مكافأة 50 ألف دولار للعثور على منفذ هجوم جامعة براون

ونشر المكتب، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، بيانًا بشأن المكافأة، مرفقًا بصورة ومقطع فيديو جديد لمنفذ الهجوم.
والاثنين، نشر المحققون المكلفون بالعثور على منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين يوم السبت، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمشتبه به قبل الحادثة وبعدها.
روسيا اليوم
