أمريكا والصين تبديان الاستعداد لتمديد الهدنة التجارية لمدة تصل إلى عام

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "South China Morning Post"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لتمديد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر في كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى عام.

وذكر المقال أن "الولايات المتحدة والصين مستعدتان لتمديد الهدنة التجارية التي أبرمتاها في كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى عام واحد، وذلك خلال الاجتماع المتوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين في أوائل أبريل القادم".