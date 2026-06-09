أمريكا .. 8 فضائح تهز تحضيرات كأس العالم 2026 قبل انطلاقه

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الوكيل الإخباري- تشهد الأيام التي تسبق انطلاق كأس العالم 2026 حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تداول عدد من الروايات والمزاعم المتعلقة بإجراءات الاستقبال والأمن والتنظيم في الدول المستضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وبحسب ما يتم تداوله، فقد جرى احتجاز اللاعب العراقي أيمن حسين في المطار لمدة سبع ساعات قبل السماح له بالدخول، فيما أشارت روايات أخرى إلى منع دخول مصور تابع لمنتخب العراق وإعادته إلى بلاده دون توضيحات رسمية.



كما تحدثت منشورات متداولة عن منع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر، دون صدور أي تأكيد رسمي من الجهات المنظمة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن.



وفي سياق آخر، جرى تداول شكاوى منسوبة لمنتخبات مشاركة في البطولة، من بينها ادعاءات بوجود ثعابين سامة قرب مقر تدريبات منتخب سويسرا، وملاحظات حول سوء أرضية ملاعب تدريبات منتخب اليابان، إضافة إلى تقارير غير مؤكدة عن حوادث أمنية قرب مقر تدريبات منتخب إنجلترا.



كما أشارت بعض الروايات إلى تأثر مباريات ودية بسبب درجات الحرارة العالية، دون أن يكون هناك تجهيزات وتحضيرات للتعامل مع درجات الحرارة كما شاهدنا في مونديال قطر 2022 .



وتضمنت المزاعم المتداولة أيضًا حديثًا عن ترتيبات خاصة بمنتخب إيران تتعلق بمغادرته الأراضي الأمريكية فور انتهاء مبارياته ، علماً بأن مبارياته الثلاث في دوري المجموعات ستكون في أمريكا ، حيث سيلعب أول مباراة ويغادر الولايات المتحدة ويعود في موعد المباراة الثانية ، دون أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية أو الاتحاد الدولي.







